«الصحفيين» تكرم محررة «البوابة» سهير غالب كأم مثالية 2024| «البلشي» يبدأ الحفل بالوقوف دقيقة تحية وإجلال للشهيدات الفلسطينيات.. جمال عبد الرحيم: لدينا زميلات كثيرات لهن أدوار كبيرة فى العمل النقابي

فى ليلة من ليالي رمضان، كرمت نقابة الصحفيين بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة، وحسين الزناتي عضو المجلس وأيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، الزميلة سهير غالب، المحررة بجريدة «البوابة» من ضمن النماذج المشرفة كأم مثالية لعام 2024، خلال حفل تكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات في المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، ونماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والنضال، التي نظمتها لجنة المرأة بنقابة الصحفيين مساء أول أمس الأربعاء، بمشاركة نخبة من أساتذة وشيوخ المهنة.

وبدأ الحفل بكلمة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والذي طلب من الحضور الوقوف دقيقة تحية وإجلال للشهيدات الفلسطينيات وتضحيات المرأة الفلسطينية.

وقال «البلشي»: إننا اليوم نحتفل بالمرأة المناضلة الشريكة في كل الأدوار، فتحية لكل زميلة صحفية تحاول وتدفع الثمن أكثر من مرة في سبيل رسالتها، مضيفًا أن احتفال اليوم المرأة المصرية، يواكب ذكرى سقوط حبيبة خليل، أول شهيدة شاركت في مسيرة بثورة ١٩١٩، موجهًا تحية للمرأة السودانية التي تدفع في حرب أهلية أثمانا كثيرة.

ومن جانبه قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن لدينا زميلات كثيرات لهن أدوار كبيرة في مجلس النقابة الصحفية، مؤكدا أن المرأة الصحفية لعبت دورا كبيرا في العمل النقابي، مهنئًا المرأة المصرية والصحفيات بمناسبة شهر المرأة.

بينما أرسلت دعاء النجار رئيس لجنة المرأة، تحية للزميلات الصحفيات اللائي يتعرضن لجرائم قتل أثناء تأدية واجبهن في كشف الحقيقة، في فلسطين والسودان، وتحية خاصة لروح الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، موضحة أن لجنة المرأة خاطبت المؤسسات الصحفية لتقديم الصحفيات المثاليات، واستجابت 18 مؤسسة صحفية.

وقد أحيا حفل الأم المثالية الفنان محمد عبدالحميد صوليست دار الأوبرا المصرية، وقدم باقة من روائع أغانى زمن الفن الجميل التى قدمت للأم وبعض الأناشيد الدينية، وشدا أيضا بأغنية وطنية عن فلسطين من ألحانه وكلمات الكاتب المتميز عبد الرحيم كمال، مؤكدا أن ذلك يأتى بجهود الزميلة منى الصاوي الصحفية بجريدة الجمهورية.

وكرمت نقابة الصحفيين الزميلات التي تم ترشيحهن من قبل المؤسسات الصحفية المختلفة جاءت على النحو التالى: سهير غالب «البوابة»؛ أمل شاكر "الأهرام"، إيمان راشد "الأخبار"، جمالات يونس "الجمهورية"، رجاء أبوشهبة "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ابتهال غيث "دار المعارف"، مها عمران "روز اليوسف"، عايدة محسب مجلة الإذاعة والتليفزيون، حنان عثمان "الوفد"، نعمة أبوزيد “اليوم السابع”، صفاء البحار "العمال"، فاطمة الكومى"الأسبوع"، ثناء الكراس "فيتو"، إيمان كمال "الفجر"، صفاء عصام "الشروق "، سامية سيدهم "وطنى"، منال القاضى "صوت الأمة"، آية حسنى "الدستور"، فاطمة هاشم "المصري اليوم".

وتضمن الحفل تكريم الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسى كرائدة من رائدات صحافة المرأة ومؤسس مجلة نصف الدنيا وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا، فضلا عن تكريم مربية الأجيال الدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومن عضوات مجلس النقابة السابقات الدكتورة عبير سعدى وحنان فكرى.

كما شمل التكريم أمهات شهداء الوطن الأبرار صانعات الرجال والأبطال ومن أهدوا فلذات أكبادهن فداء لوطننا الغالى ومنهن والدة الشهيد البطل رائد محمد صلاح إسماعيل أحد أبطال ملحمة البرث والكتيبة ١٠٣ صاعقة بشمال سيناء، وسوزان عبد المجيد والدة الشهيد البطل نقيب شرطة إسلام مشهور الذى استشهد فى الهجوم الإرهابى على قوات الشرطة بطريق الواحات عام ٢٠١٧.

وتم تكريم آمال الأغا، رئيس الأتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية،ومريم أبودقة، المناضلة والفدائية الفلسطينية، وميسون شعث المناضلة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة سابقا.