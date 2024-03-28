فرقة العريش للفنون الشعبية تبدع في عروضها بليالي رمضان الثقافية

فرقة متميزة بآدائها، تعتبر من الفن الجميل والتراث الشعبي الأصيل، فأداءها المبهر يجذب الجمهور إلى مشاهدة عروضها بشغف، واستمتاع، وهي فرقة العريش للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تبدع في عروضها بليالي رمضان الثقافية كل يوم.

وتقدم رقصاتها السيناوية الشهيرة التي تنقل التراث السيناوي واشهرها الدبكة السيناوية

يقول الفنان" محمد محروس عروج" مدير فرقة العريش للفنون الشعبية، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن الفرقة تأسست عام 1984، وهي الآن تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتم اعتماد الفرقة وحصدت لقب فرقة العريش للفنون الشعبية عام٨٦ ١٩،

واشتركت الفرقة في مهرجان البوادي عام ١٩٨٦ ومهرجان روما الدولي عام ١٩٩٣، ومهرجان فينا عام ١٩٩٧.

ويتابع: الفرقة تتضمن العديد من الرقصات والتي ترسخ التراث السيناوي والفنون السماوية بمختلف أنواعها لغرس الثقافة السيناوية.

ويشير “عروج” إلى أن الفرقة تضم 40 عضو و32 شاب و8 فتيات، وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية، و منها مهرجان الهجن السعودي الدولى، ومهرجان الهجن بدولة تونس، والمهرجان الدولى للفنون بدولة إيطاليا ودول الصين.

كما شاركت في معظم الدول العربية أيضا ومنها مهرجان الاسماعيلية الدولى لمدة 13 عاما على التوالي، ويضيف عروج أن الفرقة شاركت في مهرجان تعامد الشمس بأسوان أكثر من10سنوات علي التوالي.

ويضيف؛ كما شاركت فى مهرجانات صيف بلدنا الاسكندرية ودمياط ورأس البر ومرسي مطروح ومدينة العاملين، ومن أشهر الرقصات للفرقة للدبكة السيناوية، الدحية، قيموا الأفراح، الفرح البدوى، الفرح العريش، السامر السيناوى، وهذه الرقصات مستوحاة من المؤثرات الشعبية لمحافظة شمال سيناء، وتم تكريم الفرقة من العديد من الجهات ومنها جامعة العريش ومن وزارة الثقافة ومن وزارة الشباب والرياضة ومن وزارة التضامن الاجتماعي .

وتواصل الفرقة عروضها داخل مصر وخارجها للوصول بالتراث الشعبي والثقافي لمحافظة شمال سيناء إلي دول العالم .

محمد محروس عروج



