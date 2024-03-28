الإسكندرية تشهد أول موجة حارة في فصل الربيع وتوقعات بسقوط أمطار عليها

تشهد محافظة الإسكندرية أول موجة حارة مع أولى أيام فصل الربيع، حيث تكاثرت السحب وحجبت أشعة الشمس منذ الصباح، بعد يوم من انتهاء نوة برد العجوزة والتي ضربت الإسكندرية مؤخراً.

وسجلت درجة الحرارة الآن في محافظة الإسكندرية 28 درجة ونسبة الرطوبة وصلت إلى 28 %، مع سرعة رياح سجلت 20كم/ ساعة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة لتهدئة هذه الأجواء شديدة الحرارة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد وجود أجواء حارة تشهدها المحافظات وعلى كافة الأنحاء مع انخفاض كبير في نسب الرطوبة، واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد برياح غربية إلى جنوبية غربية جافة مصدرها الصحراء الغربية تعمل على رفع درجات الحرارة ويصاحب ذلك أيضا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة عدد ساعات سطوع الشمس، وارتفاع في درجات الحرارة.