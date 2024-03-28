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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع عروسة وشابين في حادث بالقليوبية

ضحايا الحادث
ضحايا الحادث
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شهدت قرية طنط الجزيرة بطوخ، حادث مروع أسفر عن مصرع 3 شباب من القرية إثر انقلاب دراجة نارية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مركز طوخ بمصرع  3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

انتقل المقدم مصطفى دياب رئيس المباحث وتبين  انقلاب دراجة نارية كان يقودها "محمد .م. ش"، وصديقه "عبدالرحمن.ح"، فانقلبت بهما مع تصادف مرور الشابة سمر حلاوة محمد التي لم يمضي على زواجها أشهر، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وتبين وفاتهم جميعا.

فيما اتشحت القرية بالسواد حزنا علي وفاة الـ3 شباب، مؤكدين أنهم كانوا يتميزون بالسيرة الطيبة وحسن الخلق.

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