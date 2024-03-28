10 خطوات لأرسنال من أجل مجد "البريميرليج"

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، نحو مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، التى تعود للحياة مرة أخرى يوم السبت المقبل، لتبدأ سلسلة أرسنال لحصد النقاط من أجل الظفر باللقب الغائب عن خزائنه من 20 عام.

وتنطلق البداية الحقيقة للبريميرليج، يوم الأحد المقبل، عندما يحل فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر المسابقة.

ويسعى أرسنال للعودة مرة أخرى لحمل اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 /2004، والتى تتطلب تحقيق النتائج الإيجابية، وأهمها الظفر بالثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي "حامل اللقب" والغريم اللدود.

ويسعى الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لأرسنال، لقيادة الجانرز لأزاحة السيتى من طريق المنافسة على اللقب، مع اقتراب البريميرليج من محطة النهاية، ودخولها مرحلة الحسم.

ويرفع الثلاثي المتصدر للبريميرليج فى تلك الجولات الحاسمة، شعار "الفوز لابديل عنه"، لحصد بطولة البريميرليج.

وينحصر صراع الدوري الإنجليزي المشتعل، هذا الموسم، بين أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ومانشستر سيتي.

ويحتل فريق آرسنال صدارة ترتيب البريميرليج بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الوصيف، بعد أن حصد 64 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وحصد آرسنال نقاطه من 28 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 20 مباراة، وحضر التعادل في 4 جولات، ومثلهم في الهزائم، سجل خلالها 70 هدف ، بفارق 5 أهداف عن ليفربول الوصيف، واهتزت شباكه بـ24 هدف.

ويتبقى 10 جولات لفريق لأرسنال فى مسابقة الدورى، يسعى خلالها للتربع على عرش البريميرليج، وعدم فقد أى نقاط، وزيادة حصيلته التهديفية.

وجاءت المواجهات المتبقية لأرسنال فى الدورى كالتالى:

الأحد 3/31 - مانشستر سيتي × آرسنال

الأربعاء 4/3 - آرسنال × لوتون تاون

السبت 4/6 - برايتون × آرسنال

الأحد 4/14 - آرسنال × أستون فيلا

السبت 4/20 - وولفرهامبتون × آرسنال

الثلاثاء 4/23 - آرسنال × تشيلسي

الأحد 4/28 - توتنهام هوتسبير × آرسنال

السبت 5/4 - آرسنال × بورنموث

السبت 5/11 - مانشستر يونايتد × آرسنال

الأحد 5/19 - آرسنال × إيفرتون