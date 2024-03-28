30 جنيها زيادة في أسعار الذهب منتصف اليوم متأثرا بارتفاعه عالميا

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3070 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع السعر ويتداول حالياً عند المستوى 3100 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق عند المستوى 3080 جنيه للجرام بعد أن كان قد افتتح جلسة الأمس عند 3120 جنيها للجرام.

وكان قد تراجع سعر الذهب في مصر بشكل محدود خلال جلسة الأمس بعد أن توقف ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ولكن جاء التراجع محدود بسبب تماسك سعر أونصة الذهب العالمي وارتفاعها خلال تداولات اليوم.

سعر الذهب فشل في الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ليعود إلى التراجع تحته خلال جلسة اليوم، وذلك في ظل محاولة السعر الاستقرار أعلى هذا المستوى ومحاولة اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام الذي أوقف صعود السعر مؤخراً في أكثر من مناسبة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تراجع سعر الذهب المحلي أمس جاء بسبب توقف ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع السعر إلى التراجع التدريجي ولكن التراجع جاء محدود بشكل كبير وبشكل تدريجي.

وصل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمي اليوم إلى 47.60 جنيه لكل دولار، حيث يشهد السعر تذبذب وتغيرات خلال الأيام القليلة الماضية.

من جهة أخرى قد يعود السعر إلى الارتفاع التدريجي اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي سجلت اليوم أعلى مستوى هذا الأسبوع وتقترب من أعلى مستوى تم تسجيله خلال الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة تشهد عودة الطلب المحلي إلى التزايد على الذهب مع اقتراب فترة الأعياد وموسم الزواج والحفلات، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة على الذهب وقد يعمل هذا على ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ نظراً لأن الذهب يسعر حالياً على سعر صرف دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي في البنوك.

من جهة أخرى أعلنت مؤسسة "فوتسي راسل" أنها قد أبقت على تصنيف سوق الأسهم المصرية في قائمة المراقبة وسط احتمال أن يتم خفض تصنيفها من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة.

يؤثر تصنيف هذه المؤسسة على قرارات ما يصل إلى 15.9 تريليون دولار وجهات استثمار لدى الصناديق العاملة في الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تتبع مؤشرات هذه الشركة، وقد أشارت الشركة أنها التطور الأخير في الأسواق المصرية بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف دفعها إلى الاستمرار في مراقبة السوق المصري على أن يتم تقديم تحديث في نهاية يونيو القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لليوم الرابع على التوالي خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تماسك مستويات الأسعار بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكي بالإضافة إلى الطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا على الرغم من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي وقبل صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم وغداً.

تراجع سعر الذهب المحلي بشكل طفيف يوم أمس وذلك بعد أن توقف سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية عن الارتفاع ليعود إلى الاستقرار، ولكن من ناحية أخرى قد يجد سعر الذهب المحلي الدعم اليوم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي.

لامس سعر أونصة الذهب العالمي اليوم المستوى 2200 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى هذا الأسبوع ليستقر بعدها في التداول بالقرب من هذا المستوى. الأمر الذي يزيد من فرص الصعود خاصة إذا نجح في اختراق هذا المستوى ليعيد اختبار القمة السعرية الأخيرة عند 2222 دولار للأونصة، وصولاً إلى المستهدفات عند 2250 دولار للأونصة.

من جهة أخرى يبقى الترقب في الأسواق لأية فرصة للتصحيح لأسعار الذهب مع استمرار التشبع في الشراء على المستوى اليومي، ولكن استقرار السعر فوق المستوى 2150 دولار للأونصة لأكثر من 3 أسابيع قلل عمل على تماسك السعر.