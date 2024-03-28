الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل فرض أجندته في الإبادة المتواصلة على سكان غزة

اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية والمنطقة والعالم لإطالة أمد بقائه وائتلافه اليميني الحاكم بالحكم، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على سكان غزة مستغلا عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته.

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع.