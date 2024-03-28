ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل فرض أجندته في الإبادة المتواصلة على سكان غزة

فلسطين
فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية والمنطقة والعالم لإطالة أمد بقائه وائتلافه اليميني الحاكم بالحكم، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان نتنياهو يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على سكان غزة مستغلا عجز المجتمع الدولي عن  تنفيذ قراراته وضمان تنفيذ إرادته.

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه يجب على مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يؤدي لضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع.

الخارجية الفلسطينية الإبادة إطلاق النار إسرائيل غزة