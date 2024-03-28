حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في بلدتي شلومي وحنيتا

دوت صفارات الإنذار عدة مرات في بلدتي شلومي وحنيتا الإسرائيليتين في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وبدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي، وإن الجيش يرد بقصف مواقع الإطلاق.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذه هجومين ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية.

وقال الحزب: “إنه قصف مستوطنتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين في الجليل الغربي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وخصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها، وفق بيان الحزب”.

كما استهدف حزب الله بالمدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في أكبر تصعيد بين الجانبين منذ القتال الذي استمر شهرا بينهما عام 2006.