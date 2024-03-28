ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في بلدتي شلومي وحنيتا

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دوت صفارات الإنذار عدة مرات في بلدتي شلومي وحنيتا الإسرائيليتين في الجليل الغربي، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وبدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي، وإن الجيش يرد بقصف مواقع الإطلاق.

وفي المقابل، أعلن حزب الله تنفيذه هجومين ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية.

وقال الحزب: “إنه قصف مستوطنتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين في الجليل الغربي بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وخصوصا مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها، وفق بيان الحزب”.

كما استهدف حزب الله بالمدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في أكبر تصعيد بين الجانبين منذ القتال الذي استمر شهرا بينهما عام 2006.

حزب الله مواقع إسرائيلية شلومي حنيتا