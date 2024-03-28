قبل عودة البريميرليج.. تعرف على خطوات مانشستر سيتي من أجل الاحتفاظ باللقب

تعود الحياة مرة أخرى لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، السبت المقبل، بينما يشهد عالم الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات حامل اللقب يوم الأحد المقبل من أجل الاحتفاظ بدرع المسابقة، أمام غريمه ومنافسه فى البطولة أرسنال.

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، لقيادة السيتيزينز من أجل الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه، وإزاحة آرسنال من طريق المنافسة على اللقب، مع اقتراب البريميرليج من محطة النهاية، ودخولها مرحلة الحسم.

ويرفع الثلاثي المتصدر للبريميرليج فى تلك الجولات الحاسمة، شعار "الفوز لا بديل عنه"، لحصد بطولة البريميرليج.

وينحصر صراع الدوري الإنجليزي المشتعل، هذا الموسم، بين ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، مانشستر سيتي و آرسنال، حيث يسعى كل فريق في الفوز بدرع البريميرليج.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث فى ترتيب "البريميرليج"، برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول ارسنال المتصدران بـ64، بعد ان حصدهم من 28 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 19 مباراة، وحضر التعادل فى 6 مناسبات وهزم 3 لقاءات، سجل خلالها 63 هدف، واهتزت شباكه بـ 28 هدف.

ويتبقى 10 جولات لفريق مانشستر سيتى فى مسابقة الدورى، يسعى خلالها للتربع على عرش البريميرليج، وعدم فقد أى ننقاط، وزيادة حصيلته التهديفية.

وجاءت المواجهات المتبقية لمانشستر سيتى فى البريميرليج كالتالى:

الأحد 3/31 - مانشستر سيتي × آرسنال

الأربعاء 4/3 - مانشستر سيتي × أستون فيلا

السبت 4/6 - كريستال بالاس × مانشستر سيتي

السبت 4/13 - مانشستر سيتي × لوتون تاون

السبت 4/20 - توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي - تأجلت بسبب المشاركة فى نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي.

الخميس 4/25 - برايتون × مانشستر سيتي

الأحد 4/28 - نوتينجهام فورست × مانشستر سيتي

السبت 5/4 - مانشستر سيتي × وولفرهامبتون

السبت 5/11 - فولهام × مانشستر سيتي

الأحد 5/19 - مانشستر سيتي × وست هام يونايتد