إطلاق النار على حافلة ومركبتين في العوجة والاحتلال يبحث عن منفذ العملية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، إطلاق نار على حافلة ومركبتين، وإصابة 3 مستوطنين ما بين الحالة الخفيفة إلى المتوسطة، وفقا لما نقلته مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، والتي أكدت وجود حالة استنفار أمني كبير في منطقة العوجة وأريحا، وإغلاق لكل المداخل والمخارج بحثا عن منفذ هذه العملية.

وأضافت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذه العملية ليست الأولى منذ بداية العام وحتى الآن، حيث تم تنفيذ أكثر من عملية بواسطة المقاومة الفلسطينية والشباب الفلسطيني الغاضبين مما يحدث في القدس المحتلة وإغلاق المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات المتتالية، بجانب ما يحدث في غزة من إبادة جماعية.

ولفتت الى أن مدينة جنين شهدت يوم أمس اقتحاما كبيرا، ترافق الآليات جرافات عسكرية تجرف البنية التحتية، ولا يمر يوم على الضفة الغربية إلا ما تقوم قوات الاحتلال باقتحام المدينة وتعيث خراب وفساد فيه وضرب شبكات المياه والكهرباء، ويكون هناك قصف لطائرات مسيرة.