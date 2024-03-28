تعرف على مظاهر الاحتفال برمضان حول العالم

تتنوع مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك من دولة إلى أخرى كل على حسب عاداته وتقاليده، وتستعرض “البوابة نيوز” أبرز تلك العادات في الدول التالية:

فلسطين

برغم من وجود الاحتلال الاسرائيلى داخل الأراضي الفلسطينية إلى أنهم يحتفلون بإقامة صلاة الترايح وقيام الليل وقراءة القرآن فضلا عن زيارة الأهالي ومن أهم الأكلات المنتشرة لديهم فى إفطارهم لرمضان هو الفتة والمقلوبة.

سوريا

يتجه شعبها في الاحتفال برمضان بتعليق اللافتات في الشوارع وذلك لتعبيرهم عن التهنئة برمضان فضلا عن أنهم يزينون الشوارع بالأنوار والمصابيح فضلا عن الألعاب بعد الإفطار فيما يخص الأطفال بالألعاب النارية بألوانها الجميلة فضلا عن الإقبال على المأكولات والمشروبات والحلويات، ومن أشهر الأكلات التي يحرصوا على اعدادها فى رمضان التبولة والبطاطا المقلية والفطائر بالسبانخ، أما السحور الطبق الرئيسى التى يهتم باعداده النساء السوريات هو الطبق الناعم وهو عبارة عن رقاقات من العجين عليها دبس العنب والحلويات.

لبنان

يستقبل أهل لبنان شهر رمضان بشوق له طابع خاص إذ تضج الطرقات بالناس خاصة فى ساعة الافطار اذ يهرعون إلى بيوتهم قبل أذان المغرب ومن مظاهر احتفالهم انتشار الزينة بالطرقات فضلا عن أن ازدحام الجوامع بالمصلين لإقامة صلاة التروايح، فضلا عن تبادل التهنئة وعن أشهر الأطعمة في رمضان لديهم هي الإعداد لشرب الحساء بجميع ألوانه فضلا عن البطاطا المقلية.

المغرب

مظاهر استقبالهم تتجلى فى فرحتهم العارمة بقدوم الشهر المبارك إذ يعيشون فى ذلك الشهر صيام حقيقي وطاعة مطلوبة، معتقدين أن تلك الطاعة تقترن بالتقليل من الطعام فى افطار نهار رمضان والاكثار من الطاعات كالتصدق، كما يحرصون على قيام الليل، ومن أشهر الأطعمه لديهم هو “الحريرة والحليب والشباكية”، ومن طقوسهم الشهيرة فى احتفالهم برمضان ما يعرف بعواشر مبروكة، حيثما يقوم أهل المغرب بضرب النفير سبع مرات للسحور وإطلاق تهنئه “عواشر مبروكة أى أيام مباركة بسبب دخول الشهر المبارك”.

الجزائر

يحتفل أهل الجزائر بقدوم رمضان وذلك بعادات تختلف بحسب المناطق، حيثما يتجهون في استقبالهم لرمضان بالصوم وإقامة الشعائر الدينية فضلا عن أنهم يتجهون لطلاء منازلهم مع تطهيرهم لكل صغيرة وكبيرة بالمنزل، كما تتسابق ربات البيوت على تحضير أنواع التوابل والبهارات والخضر واللحوم البيضاء ووضعها فى الثلاجات.

الكويت

يستقبلون شهر رمضان بالإقبال على المساجد وتلاوة القرآن وإقامة الليل وأهم الأطعة لديهم برمضان "الهريس " وهو عبارة عن لحم مفروم مضاف إليه السكر.

العراق

يستقبل أهل العراق الشهر الكريم بوضع الزينة وإشعال أعمدة الإنارة الضوئية على معظم محلات الملابس والحلويات وإقامة التراويح وبالنسبة لوجبة الإفطار المشهورة عندهم هى البقلاوة والشعيرية.

الصومال

يحتفلون بشهر رمضان بضرب الطلقات النارية ويتجهون لإقامة الشعائر والتراويح والاتجاه للاعتكاف وتلاوة القرآن فضلا عن تفسير الأحاديث، فضلا عن الاتجاه إلى الترجمة الفورية للقرآن لغة العربية، حيث الإنشغال بذلك وأهم المشروبات لديهم على مائدة الإفطار عصير المانجو والجوافة اشهر الأكلات المكرونة والعصيدة

جزر القمر

يحتفل أهلها بإقامتهم على السواحل وسهرهم حتى الصباح فضلا عن إشعال المصابيح وقراءة القرآن والإكثار من فعل الخير والصدقات ومن أهم الأكلات لديهم التى يحرصوا على تناولها فى رمضان الثريد وفى ذلك يضربون الطبول مع إشعال مصابيح للدلالة على أن أذان المغرب قرب .

إندونسيا

يحتفل أهلها بذبح الذبائح ثم الإسراع للذهاب للمساجد والمكوث فيها طوال النهار حيث تزينها وتفتح أبوابها فضلا عن أن من عاداتهم أن يجتمع الشباب الإندونيسي من كل قرية للغناء والابتهالات حتى موعد الإفطار.

هولندا

يحتفل أهلها بإقامة موائد تضم كل أنواع الأطعمة والاتجاه نحو الإفطار الجماعى وقبل الإفطار يتجهون إلى المساجد لقراءة القرآن والحث على التصدق على الفقراء.

أمريكا

يتجه اهلها الى السعى نحو إقامة موائد إفطار جماعية وإقامة صلاة التراويح، كما يتجه المسلمون إلى تبادل الزيارات فضلا الاتجاه نحو قراءة القرآن ودراسة التاريخ الإسلامي

أفغانستان "مشهورة فى رمضان " رقصة "الأتان "

فى افغانستان يرجئ الاحتفال برمضان وذلك فى نهايته إذ يجتمعوا بالآلاف لأداء رقصة تعرف برقصة " الاتان " وهى رقصة أفغانية تقليدية فضلا عن رقصات أخرى.