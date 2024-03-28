البنك الأهلي المصري يستحوذ على جزء من رأسمال شركة هايد بارك العقارية

اشتري البنك الأهلي المصري حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بإن هذه الصفقة تعد أحد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.

وأعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بإتمام تلك الصفقة والتي تعد فرصة لمزيد من الانتعاش للسوق العقاري، خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن شركة هايد بارك تعاونت مع 3 شركات تابعة لها بحصص حاكمة تتجاوز أكثر من 99 % وهي شركة هايد بارك لإدارة المنشآت الرياضية، شركة هايد بارك لإدارة وصيانة المنشآت وشركة فاوندرز للتسويق العقاري"، حيث يساهم البنك في هذه الشركات بصورة غير مباشرة.

ومن جانبه أفاد احمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، أن شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليارات جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدان، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدان مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدان ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدان، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق إيرادات تزيد عن 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

والجدير بالذكر انه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والأعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.