سفارة ألمانيا: 45 مليون يورو لدعم الأونروا بالأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية

أعلنت سفارة المانيا بالقاهرة، عن قيام جمهورية المانيا بتقديم مبلغ 45 مليون يورو للعمل الإقليمي للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وقالت، إن هذا المبلغ، تقدم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية 22 مليون يورو: 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان و7 ملايين يورو لبرنامج "النقد مقابل العمل" للاجئي فلسطين في لبنان.

وتقدم وزارة الخارجية الألمانية مبلغ 23 مليون يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا بالإضافة إلى المساعدات الغذائية في الضفة الغربية.

واضافت أن التبرعات التي تم الإعلان عنها الآن هي جزء من دعم المانيا الإقليمي المنتظم للأونروا.

وقد أوضحت الحكومة الاتحادية أن مستقبل دعم المانيا للأونروا في غزة سيتم تحديده في ضوء التقدم المحرز في عمليات المراجعة والتحقيق المستمرة.