تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و719 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 719 شاحنة و100 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 346 شاحنة و87 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 373 شاحنة و13 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية2 بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1.

وشهد ميناء نويبع تداول 2975 طن بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين DALAL QUEEN والنوي اكسبريس.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانئها.