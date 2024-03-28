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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

شاب ينهي حياته قفزا من الرابع بعد فصله من العمل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي شاب حياته قفزا من الرابع بسبب فصله عن العمل ومروره بأزمة نفسية بمنطقة الطالبية بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات وسؤال أهليته افادوا باقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع بسبب فصله عن العمل ومروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية اتخاذ كافه الاجراءات التحريات العثور علي جثة عاطل شاب ينهي حياته