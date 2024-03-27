ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

شريف حلمي: أتقي الله في اختيار أعمالي خوفا من يوم المشهد العظيم

الفنان شريف حلمي
الفنان شريف حلمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الفنان شريف حلمي، إنه يتقي الله في اختيار أعماله الفنية، معقبا: هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم وهقف قدام ربنا"، لذلك تجدني مُقل في أعمالي الفنية".

ووجه الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة غامضة قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

وأعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، قائلا: خالد مخرج كبير ودمه خفيف ولذيذ وتشعر بثقتك وهو يعطيك التعليمات.

الفنان شريف حلمي خط أحمر