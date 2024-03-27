الملك عبد الله الثاني: الأردن تفوق في تخطي العقبات بفضل جهود وهمة شعبه

خلال جولة في البادية الوسطى، أكد الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على تفوق الأردن في تخطي العقبات والتحديات بفضل جهود وهمة شعبه العظيمة، مؤكدًا على ضرورة مواصلة المسيرة نحو التطوير والتحديث وتحقيق المزيد من التقدم.

وخلال اللقاء الذي جمعه بوجهاء البادية الوسطى، والذي تم في باحة قصر المشتى بمنطقة القسطل، بحضور الملكة رانيا العبد الله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أعرب الملك عبد الله الثاني عن اعتزازه بتواجده بين أبناء قبيلة بني صخر، مشيدًا بمساهمتهم الدائمة والمخلصة في خدمة الوطن وتعزيز وحدته واستقراره.

وأكد أن الأردن يتمتع بمكانة عالمية رفيعة، وأن مواقفه الثابتة في دعم وتأييد حقوق الشعوب الشقيقة تجاهلها واحترامها من قبل المجتمع الدولي، مشددًا على أن الأردن، بمسيرته الحافلة بالعطاء والتضحية، يظل وطن النخوة والكرامة الذي يحترمه العالم ويقدر دوره الريادي في المنطقة.

وشدد الملك عبد الله الثاني على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل للأردن وللأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الوطن يستحق منا جميعًا التضحية والعطاء من أجل تحقيق الازدهار والتقدم المستدام.

خلال سلسلة زيارات الملك عبد الله الثاني إلى مختلف محافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، ألقى المتحدثون في اللقاء الضمني الضخم الضوء على مسيرة التطور والإنجازات التي شهدتها المملكة خلال 25 عامًا من حكم الملك عبد الله، بفضل حكمة القيادة الهاشمية وإدراك وإصرار الأردنيين والأردنيات في جميع المجالات.

وعند وصول الملك عبد الله الثاني إلى موقع اللقاء، قام الشاعر فليح الجبور بتقديم قصيدة ترحيبية ترحيبًا بزيارة الملك، بينما شارك الملك والحضور في مأدبة الإفطار بعد أداء صلاة المغرب جماعة.

كما شاركت الملكة مع عدد من سيدات قبيلة بني صخر في مأدبة الإفطار.

تضمن اللقاء فقرة فنية تراثية، حيث قدمت وحدة الهجانة في شرطة البادية الملكية أداءً للسامر، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي اليوم الأربعاء.

