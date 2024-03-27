وزير الشباب يشارك ذوي الهمم بمراكز التخاطب في إفطار جماعي

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ذوي الهمم داخل ٦٨ مركزاً للتخاطب في إفطار جماعي، وذلك في إطار فعاليات "يوم زايد الإنساني"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمشاركة ١٢ ألف من ذوي الهمم عبر الفيديو كونفرانس، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.

قال وزير الشباب والرياضة:" إن يوم زايد الإنساني هو يوم لخدمة الإنسانية وتعزيز القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونستذكر في هذا اليوم مآثر الشيخ زايد وإنسانيته التي شملت جميع أنحاء العالم".

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ذوي الهمم في مختلف المجالات، وهناك تعاون وثيق مع مؤسسة زايد العليا لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، وندعو جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه البرامج والمشاريع لدعم ذوي الهمم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بدعم ذوي الهمم ورعايتهم، مشيراً إلى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مشيداً بجهود مراكز التخاطب في تقديم الخدمات المختلفة لذوي الهمم، ومؤكداً على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الخدمات.

واختتم "صبحي" حديثه قائلاً:""يوم زايد الإنساني" هو يوم للتأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، ونعمل جميعاً من أجل بناء مجتمع شامل للجميع، يضمن حصول ذوي الهمم على جميع حقوقهم".

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشيخ زايد، حيث قام بتفقد الملعب القانوني وحمام السباحه، كما تفقد تدريب أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.