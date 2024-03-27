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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لفيوتشر

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت الجلسة تأكيد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة استعداداً للمواجهة المقبلة، وشدد على  أن المباراة  المقبلة في ذهاب دور الثمانية  للكونفدرالية خطوة مهمة نحو تحقيق الهدف المطلوب في ظل سعي الزمالك للمنافسة على اللقب والتتويج بالبطولة، وأكد على ثقته في قدرات جميع اللاعبين.

وفي نهاية الجلسة شرح المدير الفني البرتغالي العديد من الأفكار التكتيكية الخاصة على اللاعبين لتنفيذها في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعداداً للمواجهة المرتقبة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.

الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز فيوتشر أيمن مصطفى