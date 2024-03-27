مذبحة داعش فى روسيا تُنبه العالم إلى خطورة «ولاية خراسان».. التنظيم يضم مسلحين من آسيا الوسطى.. وموسكو تصر على توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي عبر تطبيق "تليجرام" مسئوليته عن الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو.

وذكر التنظيم في رسالة نشرها على تطبيق تليجرام أن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا بسلام إلى قواعدهم".

وأدى الحادث، الذي شهد إطلاق نار داخل حفل موسيقي في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو يوم الجمعة، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وعقب إطلاق النار، اشتعلت النيران في المبنى نتيجة إلقاء المهاجمين قنبلة يدوية، إيذانا بعودة ظهور تنظيم داعش، وتحديدا فرع "داعش خراسان".

وعلى الرغم من إعلان تنظيم داعش-خراسان مسئوليته عن الهجوم الإرهابي في موسكو والتحذيرات السابقة من الولايات المتحدة بشأن خطط الجماعة في أوائل مارس، إلا أن روسيا تصر على توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا، التي تخوض معها حرباً منذ أكثر من عامين. وأعلن بوتين في كلمة متلفزة، إلقاء القبض على ١١ شخصا، بينهم أربعة مسلحين، مضيفا "لقد حاولوا الاختباء والتوجه نحو أوكرانيا، حيث، بحسب البيانات الأولية، كان هناك طريق معد لهم على الجانب الأوكراني للعبور". حدود الدولة".

ظهرت ولاية داعش خراسان في شرق أفغانستان في أواخر عام ٢٠١٤ واتسمت بوحشيتها الشديدة. واسم خراسان مشتق من مصطلح قديم لمنطقة شملت أجزاء من إيران وتركمانستان وأفغانستان. انخفض عدد الأعضاء في هذه المجموعة، وهي واحدة من أنشط الفروع الإقليمية لتنظيم داعش، منذ أن وصلت إلى ذروتها في عام ٢٠١٨ تقريبًا.

وقد ألحقت كل من طالبان والقوات الأمريكية خسائر كبيرة بالتنظيم. ذكرت الولايات المتحدة أن قدرتها على زيادة الأنشطة الاستخباراتية ضد الجماعات المتطرفة في أفغانستان، مثل تنظيم داعش في خراسان، قد انخفضت منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في عام ٢٠٢١.

واعترضت الولايات المتحدة اتصالات تؤكد تنفيذ الجماعة لتفجيرين في إيران، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من ١٠٠ شخص. وفي سبتمبر ٢٠٢٢، أعلنت الجماعة مسئوليتها عن تفجير انتحاري أدى إلى مقتل عدة أشخاص في السفارة الروسية في كابول. وكان التنظيم مسئولاً أيضًا عن هجوم على مطار كابول الدولي في عام ٢٠٢١، والذي أسفر عن مقتل ١٣ جنديًا أمريكيًا وعشرات المدنيين خلال عملية الإخلاء الفوضوية الأمريكية من أفغانستان.

وفي يونيو ٢٠٢٢، عينت قيادة داعش شهاب المهاجر، المعروف أيضًا باسم سناء الله غفاري، زعيمًا لتنظيم داعش خراسان، المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.

ووصف بيان لتنظيم الدولة الإسلامية الزعيم بأنه "قائد عسكري ذو خبرة" وأحد "أسود المدن" في تنظيم الدولة الإسلامية في كابول، ومتورط في حرب العصابات والتخطيط لهجمات انتحارية معقدة.

و"المهاجر" من مواليد أفغانستان عام ١٩٩٤، ويتولى مسئولية الموافقة على عمليات التنظيم في أنحاء أفغانستان وتوفير التمويل اللازم. وتشير التقارير إلى أن شهاب المهاجر مواطن عراقي يستخدم الاسم المستعار سناء الله الصادق.

عندما تأسس داعش في أفغانستان، كان حافظ سعيد خان زعيماً له، وكان الملا عبد الرؤوف، عضو طالبان السابق، نائباً له. وفي عام ٢٠١٥، نفذت الولايات المتحدة غارات جوية أسفرت عن مقتل الملا عبد الرؤوف، كما قُتل حافظ سعيد خان في عام ٢٠١٦. وفي عام ٢٠٢٠، تم تعيين "المهاجر" زعيماً لتنظيم داعش وقائداً لعملياته في محافظة خراسان، ليصبح القائد الأعلى لتنظيم داعش. العقل المدبر والشخصية الرئيسية للمنظمة. وبحسب المعلومات فإن شهاب المهاجر كان قائداً سابقاً في شبكة حقاني وعضوا في تنظيم القاعدة قبل أن ينشق عنها ليصبح زعيم تنظيم داعش المعارض بشدة لطالبان في خراسان. وفي أعقاب هجوم مطار كابول في عام ٢٠٢١، الذي دبره المهاجر، أعلنت طالبان أنها ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة للقبض عليه.

في ٨ فبراير ٢٠٢٢، أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى ١٠ ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان زعيم داعش في أفغانستان، سناء الله غفاري، أو معلومات تؤدي إلى اعتقال المسئولين عن هجوم أغسطس ٢٠٢١ في أفغانستان. مطار كابول.

ورغم أن الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش- خراسان في روسيا يمثل تصعيدًا كبيرًا، إلا أن الخبراء قالوا إن التنظيم عارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة.

وأشار الخبراء إلى أن تنظيم داعش خراسان ركز اهتمامه على روسيا خلال العامين الماضيين، وكثيرا ما انتقد بوتين في دعايته.

وأضافوا أن تنظيم داعش- خراسان "يرى أن روسيا متواطئة في الأنشطة التي تضطهد المسلمين باستمرار"، وأن التنظيم يضم أيضًا بين أعضائه عددًا من المسلحين من آسيا الوسطى الذين لديهم مظالمهم ضد موسكو.

