«أيام قليلة عظيمة».. مودريتش يعبر عن إعجابه بمصر

أشاد لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، بوقته في مصر خلال مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر التي توج بها منتخب بلاده أمس بعد الفوز على مصر 4-2.

ونشر مودريتش صورة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وعلق عليها: "أيام قليلة عظيمة في مصر".

وحرص مودريتش وزملاؤه في المنتخب الكرواتي على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول في الجيزة، حيث عبّر مودريتش عن سعادته بزيارته أحد عجائب الدنيا السبع، ونشر صورة له على إنستجرام معلقًا عليها: "استكشاف مصر واحدة من عجائب الدنيا السبع!"

شارك منتخب كرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية إلى جانب تونس ونيوزيلندا، وبدأ مشواره في البطولة بالفوز على تونس بركلات الترجيح 5-4، ثم فاز على مصر بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد العاصمة الإدارية الجديد.



