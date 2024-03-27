الكهرباء: برامج تنفيذ مراكز التحكم تركز على الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن برامج تنفيذ مراكز التحكم تركز على الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية وتشجيع المنتج المحلى وتوطين الصناعة يتضمن إنشاء مركزتحكم بشبكات الجهد المتوسط بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شامل تركيب منظومة عدادات ذكية بقطاع دمياط بهدف تحسين كفاءة الشبكة وذلك عن طريق التحكم والمراقبة عن بعد لمهمات الشبكة لحظيا والتعامل مع الاعطال وقت حدوثها لاعادة توصيل التيارالكهربائي باسرع وقت ممكن حرصاعلي استدامة التغذية الكهربائية للعملاء

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل وأن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى وتعتمد على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

قال شاكر أن القطاع يتبنى مشروع لانشاء وتطوير 47 مركز للتحكم على مستوى الجمهورية بتكلفة تبلغ 2 مليار يورو ضمن خطة تحديث وتطوير الشبكة القومية للكهرباء واعدادها للادارة الذكية ومشروعات الربط وتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وانه جارى اقامة 3مراكز تحكم فى شبكة نقل الكهرباء بالاسكندرية والقناة وغرب الدلتا بتكلفة تبلغ 5 مليارات و400 مليون جنية و مركزالعاصمة الادارية بتكلفة 840 مليون جنيه.

واستعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع كهرباء انه تم الانتهاء من توصيل التيار لمشروعات الري المطور و بلغت نسبة تنفيذها لمشروعات الغير ١٧٤.٢ % بإجمالي مبلغ ٥٠٥.٢ مليون جنيه تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل التيار لمحطات التنقية والمعالجة والشرب والصرف الصحي و مزلقانات السكة الحديد و المدارس و لمصانع تدوير القمامة : سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة و تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) عامل ] وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة

وأنه تم تنفيذ برامج العمل لتقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه الكهربائيه عن طريق رفع اداء مكونات الشبكه بانشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط وربط مكونات الشبكه في منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكيه لمراقبه جميع المهمات عن بعد والتعامل مع الاعطال فور حدوثها لاعاده توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامه التغذيه الكهربائيه للمشتركين مشيرا الى ان المشروع يتضمن 10محطات محولات و42 لوحة توزيع وعدد100وحده ربط حلقي ذكية وعدد175000عداد ذكي ، يخدم المحافظات التى تقع فى نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تتضمن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وبالتالي تخدم ما يصل لحوالي 4.5 مليون مشترك.