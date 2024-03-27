قتلى ومصابون جراء غارات روسية على نيكوبول وميكولايف وخاركيف

أعلن سيرهي ليساك، الذي يشغل منصب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادث مأساوي في نيكوبول بالمنطقة نتيجة لقصف من القوات الروسية، مؤكدًا وفاة رجل في الـ55 من عمره نتيجة للهجوم، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم".

وأوضح ليساك في تصريحه عبر قناته على تطبيق "تليجرام" أن الهجوم الروسي تسبب في أضرار جسيمة للمنازل السكنية ومبانٍ خارجية، بالإضافة إلى تلف خطوط الكهرباء في المنطقة المستهدفة.

من جانبه، أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف، عن إصابة ستة أشخاص على الأقل جراء هجوم صاروخي نفذته القوات الروسية على المنطقة.

وأكد كيم أن إحدى الإصابات وصفت بالحرجة والباقية طفيفة بحسب المعلومات الأولية.

في سياق متصل، أعلن عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية، إيهور تيريخوف، اليوم، عن وقوع هجوم آخر أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين على الأقل.

وأوضح تيريخوف في منشور نشره عبر تطبيق "تلجرام" أن الهجوم أدى إلى تكسير المباني المكونة من خمسة طوابق في المنطقة المستهدفة، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة، بالإضافة إلى تضرر منشأة طبية محلية.

لم يشر تيريخوف إلى نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم، ولكنه أكد على خطورة الوضع وضرورة التصدي لهذه الأعمال العدوانية التي تهدد حياة المدنيين والبنية التحتية في المدينة.