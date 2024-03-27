آيتن عامر: لا أوافق على تصريحات شقيقتي حول الخيانة الزوجية

علّقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح شقيقتها الفنانة وفاء عامر بأن الزوجة هي المسؤولة عن خيانة زوجها لها، قائلة: "هذا التصريح تقوله وفاء منذ 4 سنوات، ومن أول ما قالته أنا بتخانق وأرفضه تماما حتى اللحظة".

وأضافت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: "الست عمرها ما كانت مسؤولة عن خيانة الراجل، هذه ليست معتقداتي أو أفكاري أو ما أؤمن به على الإطلاق، فالخيانة لا مبرر لها، الراجل بطبعه كده، هو لا تكفيه امرأة واحدة، 90% من الرجال كذلك، ولو لم يكن الرجال كذلك، لما حلل الله التعدد ذلك".

وتابعت الفنانة: «في مرة كتبت مغردة على موقع إكس ما عادي جوزي يخونني هو أنا كنت آيتن عامر.. لأ على فكرة لو متجوز مارلين مونرو هيخونها، أحسن مني 100 مرة واتخانوا».



