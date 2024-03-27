وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث انقلاب ملاكي بالفيوم

لقي شاب يدعى عمر سعيد عبد التواب مصرعه في محافظة الفيوم اليوم، متاثرًا بإصابته في حادث تصادم سيارتين أمس الثلاثاء ، وخضع للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أصدقائه وأسرته، فيما يخضع باقي المصابين للعلاج .

توفي الشاب 'عمر سعيد عبد التواب'، متأثرا بإصابته جراء إنقلاب السيارة الملاكي التي كان يستقلها بصحبة أبيه وعمه ونجل عمته، على طريق الفيوم القاهرة، حيث توفي عمه فور وقوع الحادث، ليلحق به الشاب المذكور اليوم.

ويتلقى والد الشاب المتوفى، ونجل عمته، العلاج اللازم بالمستشفى حتى الآن، فيما تشيع اليوم الأربعاء جنازة الشاب، بعد إنهاء إجراءات الدفن.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من شرطة الطرق والمنافذ، بإبلاغ قائدي السيارات عن اصطدام سيارتين ملاكي ببعضهما البعض، على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وانقلاب إحداهما، مما أسفر عن مصرع رجل وإصابة 3 من أسرته.

انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

تبين أن ضحايا الحادث هم: 'سعيد عبدالتواب'، ونجله 'عمر'، ونجل شقيقته محمد محمود، ووفاة شخص يدعى 'محمد عبد التواب'.