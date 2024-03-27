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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عودة ماهر زين للحفلات الجماهيرية بحفل غنائي 19 أبريل

ماهر زين
ماهر زين
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يطل النجم العالمي ماهر زين، على جمهوره المصري في حفل غنائي ضخم يقام على مسرح ساقية الصاوي باحدى الجامعات بالشيخ زايد، يوم 19 أبريل المقبل، بمدينة أكتوبر.

الحفل بمثابة عودة قوية للمطرب ماهر زين، بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية في مصر، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما من مختلف الجنسيات.

ماهر زين، طرح مؤخرا أغنية "صلى عليك الرحمن" التي نالت إعجابا كبيرا من جمهوره وحققت نسب مشاهدات تجاوزت ملايين المشاهدات، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، من إخراج إدريس خضر.

كما طرح ماهر زين، مؤخرا أغنية باللغة الكردية لأول مرة، تحمل اسم "يا غفور يا رحيم"، صورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

وحصد ماهر زين، العديد من الإشادات الجماهيرية والنقدية بعدما تصدرت أغنيته "رحمة للعالمين" الترند العالمي على جوجل، بعد تحقيقها أكثر من 200 مليون مشاهدة. 

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