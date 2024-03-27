من هو تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي؟

بعد هجومه الأخير على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو وقتله ما يقرب من 137 مواطنا، تدور التساؤلات حول تنظيم داعش خراسان الإرهابي، فهو أحد فروع التنظيم الإرهابي "داعش"، ويعرف أيضًا باسم "ISIS-K".

ظهر تنظيم "داعش خراسان" لأول مرة في أفغانستان عام 2015، واسمه مأخوذ من المصطلح القديم الذي كان يُطلق على المنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان.

تأسس هذا التنظيم على يد أعضاء ساخطين من حركة طالبان باكستان، كما يشترك أعضاء التنظيم في أيديولوجية وتكتيكات "داعش" العامة، فضلًا أنه يركز على تنفيذ هجمات مروعة وتصعيد نشاطه في أفغانستان.

يركز "داعش خراسان" اهتمامه على روسيا، وينتقد الرئيس فلاديمير بوتين في دعايته لتدخله في أفغانستان والشيشان وسوريا، بحسب زعمه، إذ أن التنظيم ظل يتابع قرارات بوتن ويعقب عليها منذ أكثر من عامين. و الهجوم الأخير على موسكو يؤكد عداء التنظيم لروسيا وبوتين.

داعش خرسان ، برز اسمه عام 2021، عقب إطاحة الحكومة الأفغانية، وفي نفس العام نفذ التنظيم هجومًا على مطار كابول أسفر عن مقتل13 جندي و إصابة 170 مواطن، وتسبب هذا الهجوم في رفع مكانة التنظيم الام، بالإضافة إلى أنه أصبح يشكل تهديدا كبير على طالبان.

لم يتوقف خطر التنظيم عند هذا الحد، حيث ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز"، إن مسؤولي مكافحة الإرهاب في أوروبا احبطوا أكثر من محاولة إرهابية للتنظيم خارج أفغانستان.