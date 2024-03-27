الدكتورة ماهيتاب محمد أحمد مديراً للمعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتعيين الدكتورة ماهيتاب محمد أحمد عبد الرحمن السيد المدرس بقسم إدارة التمريض مديراً للمعهد الفني للتمريض، التابع لكلية التمريض جامعة قناة السويس.

واستقبل رئيس الجامعة الدكتورة ماهيتاب محمد لتسليمها القرار، متمنياً لها التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض.

يُذكر أن المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس يتطلع إلى تحقيق رؤية في أن يكون رائدا ونموذجاً يحتذى به، وذلك عن طريق إعداد وتدريب كوادر من الممرضين والممرضات بأسلوب علمي وعملي، يواكب التطور في كافة فروع العلوم التمريضية.

أما عن رسالة المعهد فتتمثل فيالحرص على تخريج ممرض وممرضة مؤهلة قادرة على تقديم العناية التمريضية الفائقة الجودة للمرضى، و التعامل مع المشاكل الصحية للمرضى والمجتمع باقتدار وكفاءة من خلال توفير بيئة تعليمية مجهزة بأحدث الأجهزة ومعامل المهارات والوسائل التكنولوجية.