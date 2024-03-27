مشوار فيوتشر بدور المجموعات قبل لقاء الزمالك بذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية

يلتقي فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، مساء الأحد المقبل، مع فريق الزمالك، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على استاد السلام بحضور جماهيري .

ونجح فيوتشر في التأهل للدور ربع النهائي بعدما جمع 11 نقطة بحصده المركز الثاني في مجموعته الأولي بدور المجموعات بالكونفيدرالية .

وفاز فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الجولة الأولي بنتيجة 1-0، ثم فاز في الجولة الثانية على الهلال الليبي بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثالثة لدور المجموعات خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الرابعة تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة سلبيا، ثم تعادل في الجولة الخامسة أمام سوبرسبورت بنتيجة 1-1، ثم حسم تأهله في الجولة السادسة بفوز ساحق على حساب فريق الهلال الليبي بنتيجة 5-0 .