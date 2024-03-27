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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مشوار فيوتشر بدور المجموعات قبل لقاء الزمالك بذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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يلتقي فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، مساء الأحد المقبل، مع فريق الزمالك، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على استاد السلام بحضور جماهيري .

ونجح فيوتشر في التأهل للدور ربع النهائي بعدما جمع 11 نقطة بحصده المركز الثاني في مجموعته الأولي بدور المجموعات بالكونفيدرالية .

وفاز فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الجولة الأولي بنتيجة 1-0، ثم فاز في الجولة الثانية على الهلال الليبي بنتيجة 2-1، وفي الجولة الثالثة لدور المجموعات خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 1-0.

وفي الجولة الرابعة تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة سلبيا، ثم تعادل في الجولة الخامسة أمام سوبرسبورت بنتيجة 1-1، ثم حسم تأهله في الجولة السادسة بفوز ساحق على حساب فريق الهلال الليبي بنتيجة 5-0 .

فيوتشر تامر مصطفى الزمالك أيمن مصطفى