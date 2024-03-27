إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق السخنة

أصيب 7 عمال بحادث انقلاب ميكروباص، اليوم الأربعاء، بطريق السويس- العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أثناء ذهاب مجموعة من العمال إلى الوردية الأولي بإحدى الشركات.

ومن جانبه ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف فى السويس، 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المجمع الطبى بمنطقة أكتوبر.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى غنيمة، مدير المجمع، إن الحالات ما بين كسور وكدمات وبيتم تلقي العلاج لهم بقسم الطوارئ الجراحة من خلال اطباء المتواجدين بالمجمع وسيتم خروجهم بشكل تدريجي بناءي على الحالة الطبية لكل شخص