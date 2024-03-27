انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى بولاق أبو العلا

شهدت منطقة بولاق أبو العلا انهيار عقار مكون من 3 طوابق اليوم الإربعاء ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى والاسعاف الى مكان البلاغ .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة بولاق أبو العلا بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والإسعاف ورجال الشرطة الى مكان الواقعة وفرض كردون أمنى فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود لبيان عن العالقين أسفل الأنقاض.

وكشف الفحص الأولى، انهيار العقار بالكامل، وإصابة إحدى السيدات.