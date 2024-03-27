الأونروا: استشهاد 13750 طفلا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استشهاد 13750 طفلًا فلسطينيا في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى تقرير أن اليونيسف أكد مقتل نحو عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوكالة الأممية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة على الرغم من صدور القرار، لا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر بخان يونس أيضاً.

واعتمد مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.

وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.