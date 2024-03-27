سفير مصر يستقبل بعثة الأهلي في مطار دار السلام

استقبل شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدى وصولها إلى مطار دار السلام قبل قليل.

وحرص السفير المصري شريف إسماعيل، والقنصل إسلام جلال، على التواجد داخل مطار دار السلام لاستقبال بعثة الفريق لدى وصولها.

التقى الكابتن حسام غالي، رئيس بعثة الفريق، وفد السفارة المصرية الذي أنهى إجراءات خروج البعثة من المطار سريعا نظرا لطول الرحلة وظروف الصيام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.