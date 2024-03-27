فرقة "أعز الناس" تنير مسرح ساحة الهناجر.. صور

انطلقت فعاليات الليلة التاسعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، حيث أحيت فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور ماجد سرور، حفل الليلة التاسعة من برنامج هل هلالك.

وتغنى نجوم الفرقة بباقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والوطنية والعاطفية لكبار نجوم الطرب، منها: "الرضا والنور، إلهى ما أعظمك، كوكب تانى، زى الهوا، أنا مهما خدتني المدن، نصرة قوية، إلى جانب عدد من المقطوعات الموسيقية وأشهر الثنائيات منهم "ألو ألو، الراجل ده هيجننى".

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى الإثنين المقبل الموافق الأول من أبريل.