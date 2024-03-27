الولايات المتحدة تثمن الجهود الجماعية لحماية القوات المحاربة لـ"داعش" في العراق

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها للجهود الجماعية لحماية القوات العراقية والأمريكية وقوات التحالف ضد داعش.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، اليوم /الأربعاء/ - خلال استضافة القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية ساشا بيكر، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في البنتاجون.

وأعرب الجانبان عن التزامهما المتبادل تجاه اللجنة العسكرية العليا، واهتمامهما بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المرتقبة إلى واشنطن العاصمة الشهر المقبل، حيث من المقرر أن يجتمع مع كبار مسؤولي الدفاع والحكومة الأمريكية.

وأكد الطرفان مجددا المصالح والالتزامات المتبادلة تجاه عراق يتمتع بالسيادة والأمن وتعزيز الشراكة الثنائية الوثيقة، بما يتماشى مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

