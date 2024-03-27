وزارة العمل: سرعة التقاضي أهم الضوابط في القانون الجديد

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للعمل على صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل الجديد وضوابطه.

وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، موضحا أن سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل تعد من أهم المتغيرات التي سيجري وضعها في القانون الجديد.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن من أبرز البنود التي يتم مناقشتها في قانون العمل الجديد تخص علاقات وعقود العمل والتعريف بالأجر والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والنزاعات.