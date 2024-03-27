ads
الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزارة العمل: سرعة التقاضي أهم الضوابط في القانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للعمل على صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل الجديد وضوابطه.

وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، موضحا أن سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل تعد من أهم المتغيرات التي سيجري وضعها في القانون الجديد.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن من أبرز البنود التي يتم مناقشتها في قانون العمل الجديد تخص علاقات وعقود العمل والتعريف بالأجر والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والنزاعات.

العمل أصحـــاب الأعمـال التدريب المهني السلامة القانون الجديد