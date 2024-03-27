توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والشباب لنشر التوعية المائية

نظمت وزارة الموارد المائية والرى احتفالية بمناسبة "يوم المياه العالمى"، أمس الثلاثاء، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد من سفراء الدول، وقيادات وممثلى وزارتى الموارد المائية والرى والشباب والرياضة، وممثلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه، وعدد من السادة الصحفيين.

وشهدت الاحتفالية توقيع كل من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لبروتوكول تعاون بين الوزارتين لنشر التوعية المائية من خلال تعزيز مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتوعية فئات متنوعة من المواطنين وخاصة الشباب داخل مراكز الشباب بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي تٌعقد لهذا الغرض، ودعم التعاون بين الوزارتين في هذا الشأن من خلال إعداد مطبوعات ومنشورات إرشادية بغرض توعية الشباب بضرورة حماية نهر النيل والمحافظة عليه من التلوث والتعدي، مع إدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات والتركيز على محاور (المياه والبيئة – دور المرأة والشباب - التغيرات المناخية) ، حيث سبق بالفعل تنفيذ عدد (٣٢) ندوة في محافظات (بورسعيد / السويس / دمياط / الشرقية / الإسكندرية / أسوان) استفاد منها ما يقرب من (١٦٥٠) شابا وفتاة من أبناء مراكز الشباب، وسوف يتم استكمال التنفيذ في باقي المحافظات من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين .

كما شهد الوزيران توقيع عدد ٢ بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من البنك الأهلى المتحد – مصر وبنك قطر الوطنى QNB ، والمتضمنان مشاركة البنكين في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي يشاركون فيها ، وإدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات ، والتعاون في إضافة رسائل توعية عبر البريد الإلكتروني للموظفين والعملاء .

كما تم خلال الإحتفالية عرض ملخص بحث علمى مقدم من الدكتور أشرف الاشعل الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه تحت عنوان "تحقيق الإستدامة في مشروعات تأهيل الترع" ، وعرض ملخص آخر لبحث علمى مقدم من الدكتور موجوانى مزيرى بمركز التميز بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "تحسين موارد المياه المستخدمة في الزراعة من خلال استراتيجيات الاستزراع المائي والزراعة المتكاملة المتقدمة"

وفى كلمته بالإحتفالية .. رحب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والحضور من قيادات وزارة الموارد المائية والري وممثلى البنك الأهلي المتحد - مصر وبنك قطر الوطنى والجامعة الامريكي وشركاء التنمية ، مشيراً لحرص الوزارة على تنظيم هذه الفعالية الهامة للتأكيد على أهمية ملف المياه ، وأهمية التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه ليس على المستوى الوطنى فقط ولكن على المستوى العالمى .

وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى خدمة قطاع المياه محليا ودوليا بما يحقق الادارة المثلى للموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها .

فعلى المستوى الإقليمي والعالمى .. اكد الدكتور سويلم على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خاصة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، مستعرضا مجالات التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ ١٠٠ مليون دولار ، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة ، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار ، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات للمتدربين الأفارقة .

وعلى الصعيد الداخلى .. نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز ١.٥٠ مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة ١.٢٠ مليار جنيه ، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ ، حيث بدأت الوزارة فى تنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية ، والبدء فى تنفيذ تجربة لتنفيذ منشأ نهاية لأحد الترع بمحافظة الجيزة كتجربة يمكن تعميمها لاحقا .

وتواصل الوزارة مجهوداتها فى مجال تأهيل محطات الرفع بمختلف المحافظات ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، وتنفيذ ٤ محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .

وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري .. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي ، وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على ١٠ سنوات بدون فوائد ، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى .

وفى ضوء محدودية الموارد المائية في مصر والفجوة الكبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية .. إستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم .

كما إستعرض ما تحقق في مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" بتكلفة ٣ مليار جنيه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عاماً ، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه بإجمالي أطوال ١٤ كيلومتر ، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي الى شرقى الواحة عن طريق محطة رفع أنطفير والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .. شاركت الوزارة بتأهيل ٣٢٢٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة ، وتدبير أراضي منافع الري لتنفيذ مشروعات خدمية بمراكز المبادرة بإجمالى ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ١٠٠٤ فدان لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .

وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الامطار .. تم تنفيذ ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بتكلفة ١.٦٨ مليار جنيه وجاري تنفيذ ٧٠ عمل صناعى بتكلفة ١.٣٣ مليار جنيه ومستهدف ٦٩ عمل صناعى بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه ، وتم تنفيذ ١٣٥٩ عمل صناعى بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة ٥ مليار جنيه وجارى تنفيذ ٢٠ عمل صناعى بقيمة ٤٨٠ مليون جنيه ومستهدف ٢٠ عمل صناعى بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه ، كما يجرى مراجعة أعمال الحماية لزيادة سعتها الاستيعابية فى ظل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تطرف هيدرولوجى .

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر وبتكلفة تصل إلى ٣.٦٠ مليار جنيه ، والتي أسهمت في حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت وإستثمارات تصل قيمتها لحوالي ٧٥ مليار جنيه ، وإكتساب مساحات من الأراضى تصل إلى ١.٨٠ مليون متر مربع ، كما تم تنفيذ مشروع رائد لحماية الشواطىء بمواد صديقة للبيئة فى خمس محافظات ساحلية وبأطوال تصل الى ٦٩ كيلومتر .

وفى كلمته.. أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمشاركة في هذه الإحتفالية ، مؤكداً أن هذه المناسبة العالمية تهدف إلى لفت الانتباه إلى أهمية المياه ، وإثارة الوعي حول التحديات التي تواجهها ، والتشجيع على اتّخاذ خطوات جادّة للحفاظ عليها ، وذلك لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات ، حيث يفتقر مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة .

وأضاف الدكتور صبحى: "ويأتي احتفالنا هذا العام تحت عنوان "المياه من أجل السلام" وعليه، فإنّ مسؤوليتنا جميعًا، حكومات وأفراد، هي العمل معاً لمواجهة تحديات قطاع المياه من خلال اتّخاذ خطوات جادة للحفاظ على المياه العذبة واستخدامها بشكل مستدام، وإيمانًا منّا بأهمية دور الشباب في هذا المجال، فقد حرصنا على إشراكهم في مختلف الفعاليات التي تُقام بمناسبة هذا اليوم".

وقال الدكتور صبحي: "إن الشباب هم أمل مصر، وعلينا أن نستثمر فيهم، ونمنحهم الفرص التي يحتاجونها لتحقيق أهدافهم"، مشدداً على ضرورة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، فهم أصحاب الحق في تقرير مستقبلهم، والمشاركة في صنع القرار السياسي، ونحرص على التواصل المستمر مع الشباب، وفتح قنوات الحوار معهم ، من أجل الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، ومناقشة القضايا التي تهمهم".