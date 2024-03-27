سول وواشنطن تشكلان فرقة عمل لمنع بيونج يانج من تمويل برامجها النووية

أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سول وواشنطن شكلتا فرقة عمل؛ لمنع كوريا الشمالية من تمويل برامجها النووية والصاروخية غير القانونية.

وأفادت الخارجية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - بأن الاجتماع الافتتاحي للفرقة التعطيلية الثنائية المعززة الكورية- الأمريكية عقد في واشنطن، بمشاركة ما يزيد على 30 مسؤولا في مجالات الدبلوماسية والاستخبارات والعقوبات والاعتراض البحري.

وأشارت إلى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة سبل مواجهة الجهود غير المشروعة التي تبذلها كوريا الشمالية للتحايل على العقوبات والمتعلقة بشراء النفط المكرر، وأكد الجانبان أن استيراد النفط المكرر بما يتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل الأمم المتحدة يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، كما سلطا الضوء على الحاجة لتعاون وثيق لمواجهة قدرة الشمال على شراء النفط، بما في ذلك من روسيا، وقالا إن ذلك يساهم بشكل مباشر في الاستعدادات العسكرية للدولة المنعزلة وتطويرها للأسلحة.

واتفق الجانبان على النظر في فرض عقوبات مستقلة على الأفراد والشركات المتورطة في تهريب النفط المكرر إلى كوريا الشمالية.

