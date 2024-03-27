أوكرانيا: تسجيل 67 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي شن 5 هجمات صاروخية و74 غارة جوية، فضلا عن 152 وابلا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت موقعين لقيادة القوات الروسية و8 مجموعات من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية، كما دمرت الوحدات الصاروخية نظام دفاع جوي للروس ونظام مدفعية ومستودع ذخيرة.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوروجيا إيفان فيدوروف، إلى أن الجيش الروسي شن 386 هجوما على 7 مناطق في الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال فيدوروف "نفذ الجيش الروسي غارة جوية على مالينيفكا، وهاجمت 46 طائرة بدون طيار مناطق هوليبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا، وتم تسجيل 5 هجمات عبر أنظمة إطلاق متعددة في مالا توكماشكا وروبوتاين"، مضيفا أن تقارير أفادت بتدمير المباني السكنية والبنية التحتية دون وقوع إصابات بشرية.