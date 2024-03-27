أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 مارس 2024

استقرت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، 27 مارس 2024، على نفس مستوى أسعار مساء الأمس، والتي شهدت أسعار المعدن الأصفر انخفاضا بقيمة 55 جنيها وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، مسجلا 2193 دولاراً.

سجل سعر الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الأسواق) بداية اليوم في مصر نحو 3520 جنيها للبيع، و3462.75 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3226.75 جنيه للبيع، و3174.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في مصر) إلى 3080 جنيها للبيع، و3030 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2640 جنيها للبيع، و2597.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 بداية اليوم في مصر نحو 2053.25 جنيه للبيع، و2020 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1760 جنيها للبيع، و1731.5 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1320 جنيها للبيع، و1298.5 جنيه للشراء.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) في الأسواق المحلية نحو 24640 جنيها للبيع، و24240 جنيها للشراء.

ووصل سعر الأوقية العالمية «أونصة الذهب» اليوم و تزن خوالي 31.1 جراما من الذهب، إلى 2172 دولارا للبيع، و2171 دولارا للشراء.

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيها، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية و الدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيها.