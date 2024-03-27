قوات الاحتلال الإسرئيلي تقتحم حي المرح شرق جنين وسط اندلاع مواجهات

في ساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهد حي المرح في مدينة جنين اقتحامًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام جنود الاحتلال بشن عمليات عنف ضد الفلسطينيين في الحي، مما أدى إلى تصاعد التوتر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والعمارات في المنطقة، مما زاد من حدة التوتر والاستنفار في الحي.

ومن ناحيتها، أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنها قدمت الرعاية الطبية لشاب أصيب بجروح نتيجة إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.