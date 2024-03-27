أعلن حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 18 هدفًا جويًا فوق مدينة بيلجورود ومنطقة بيلجورود أثناء اقترابها من المدينة، مشيرًا إلى أن شخصًا واحدًا أصيب بجروح ناتجة عن شظايا.

وقال غلادكوف على تلغرام: "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي فوق بيلجورود ومنطقة بيلجورود - وقد تم إسقاط 18 هدفًا جويًا أثناء اقترابها من المدينة. وفقًا لطب الكوارث، هناك ضحية واحدة - أصيب رجل بجروح بسبب شظايا. قام فريق الإسعاف بنقله إلى مستشفى المدينة، حيث يتم تقديم جميع العلاجات الطبية الضرورية".

وأضاف الحاكم أنه في منطقة بيلجورود، بعد أن صدت الدفاعات الجوية هجوما جويا من قوات الجيش الأوكرانية، تعرضت عدة منازل ومركبات لأضرار مختلفة في قرى دوبوفويه، تافروفو، ونيكولسكويه.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.