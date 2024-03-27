خطأ سائق.. الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في انقلاب سيارة بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بالصف، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة واشتعال السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخص ووالدته جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.