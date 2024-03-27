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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رغم هزيمة الفراعنة من كرواتيا| إيجابيات البطولة لا حصر لها.. «لعب المباريات على استاد عالمي» الأبرز

استاد العاصمة الإدارية
استاد العاصمة الإدارية الجديدة
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رغم هزيمة منتخب مصر برباعية أمام نظيره منتخب كرواتيا فى نهائي بطولة كأس عاصمة مصر  إلا أن إيجابيات البطولة لا حصر لها وعلى رأسها لعب المباريات على استاد مصر العالمي وعودة الجماهير للمدرجات وامتلاء جنبات استاد مصر بالجماهير في النهائي رغم بعد المسافة فى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى خروج التنظيم علي اعلي مستوى.
جهد كبير بذلته وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والشركة المتحدة التي أنقذت البطولة بعد ان تم إلغاء البطولة فى الإمارات.

حقق منتخب كرواتيا الفوز على الفراعنة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

ودخل الفراعنة المباراة  بتشكيل مكون من:

التشكيل كالتالي:
محمد أبو حبل 
محمد هاني 
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم
محمد حمدي 
مروان عطية
أكرم توفيق
محمد مجدي أفشة
عمر مرموش
محمود تريزيجيه 
مصطفى محمد

 

 

الفراعنة كرواتيا استاد عالمي عودة الجماهير للمدرجات تنظيم علي مستوي مميز احمد محمدي