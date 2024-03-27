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الأربعاء 27 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«بدون سابق إنذار» الحلقة الأولى| خلافات زوجية وإصابة ابنهم بمرض خطير ومفاجئات كثيرة

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار
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أحداث كثيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار والذي انتهى عرضه منذ قليل عبر قنوات  Dmc وar hekayat حيث قرر مروان  الذي يلعب دوره النجم آسر ياسين وليلى التي تلعبها النجمة عائشة بن أحمد  الذهاب لمستشار العلاقات الزوجية أخيرًا ولكن حتى هذه الخطوة لا تأتي بجديد، وتتفاقم المشاكل بينهم  ويحاول كل منهم السيطرة على عمله وحياته كي يعيدوها للمسار الصحيح بين العمل ومتطلبات عمر والتزامات الأهل. 


بينما مروان وليلى منشغلين بالشجار كالعادة يسقط ابنهم عمر فجأة مغشيًا عليه بعد الفحوصات  يكتشف مروان وليلى انه مريض بسرطان الدم. ومع توالي الأحداث تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا على عقب المسلسل المكون من ١٥ حلقة.


ومواعيد عرضه كالتالي   
Dmc: 6:30 PM 
Dmc drama: 8:00 PM
ART Hekayat: 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.
المسلسل من بطولة  النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام  وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة  بسمة. 
 

بدون سابق إنذار الحلقة الأولى بدون سابق انذار