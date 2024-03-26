سبب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

شهر رمضان الكريم شهر الصوم والقرآن والتقرب الى الله يقوم فيه المسلمين بالكثير من العبادات لنيل فضائل هذا الشهر من غفران الذنوب ومضاعفة الحسنات، لكن ربما لا يعرف بعض الناس أسباب تسمية هذا الشهر الكريم بهذا الاسم

"البوابة نيوز" توضح سبب تسمية شهر رمضان فهو الشهر التاسع في التقويم الهجري ويتميز عن باقي شهور السنة الهجرية بأن الصيام أحد أركان الإسلام يأتي في هذا الشهر.

من فضائل هذا الشهر أن ليلة القدر هي "ليلة خير من ألف شهر" ليلة المعجزات لكل من أقامها إيمانا واحتسابا وعبادة.

واصل تسمية هذا الشهر الفضيل ذكرت في القرآن الكريم علما بأن هذا الشهر يحمل اسم رمضان قبل الإسلام وكان يسمى بـ"ناتق" ثم "رَّمَضُ" وهو شدة الحر ومن هنا سمي ما تسلبه الشمس من شدة الحرارة في الحجارة أو الرمل "رمضاء" وكان القدماء يستغلون هذه الحرارة الشديدة في صيد الظباء ويتبعون الظبي حتى يرهق وتتفسخ قوائمه من شدة الحر أخذوه ويسمون ذلك "التّرمُّض"، أما "رَمْض" الغنم فهوأن ترعى في شدة الحر.

علاقة رمضان بالحر ان الصائم يرمض في هذا الشهر ويصيب الحر جوفه من شدة العطش لكن قيل إن اسم رمضان جاء من أن العرب لما وضعوا أسماء الشهور قديمًا سموها بالأزمنة وأحوال الطقس التي تصاحبها آنذاك فوافق بعضها موسم الندى والمطر فسموه ربيعا ووافق آخر أيام "رَمَضِ" الحر وشدته فسموه رمضان.

وهناك احتمالات اخرى لاسم رمضان ولكن بعضها من أحاديث ضعيفة؛ وبذلك ينتفي كونه من الحديث المتداول ولكن أنه اشتق من الحر والرمض هو الشائع .