نور اللبنانية كاهنة لفن السحر الأسود في مسلسل جودر



تظهر النجمة نور اللبنانية بشخصية مثيرة ومخيفة، حيث تنتمي لمجموعة تسمى "الشمعيين" وهم متخصصين في أعمال السحر، وذلك ضمن أحداث مسلسل الخيال جودر المأخوذ من حكايات ألف ليلة وليلة، والذي تجسد بطولته أمام النجم ياسر جلال، ويعرض المسلسل على قنوات ON TV ومنصة Watch it.

تقوم نور بدور شخصية إحدى أبناء الشمعيين، كهنة فنون السحر الأسود، وتظهر كساحرة شريرة لديها نوايا سيئة تجاه جودر ابن عمر المصري وترغب في اختطافه والإبقاء عليه بين يديها هي وإخوتها من أجل الحصول على الكنوز الأربعة، فماذا سيكون مصير جودر أمامها؟.

في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حياة تاجر من عوام الشعب، ينجب ثلاثة أبناء، تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث تقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.