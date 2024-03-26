ads
الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

عمرو الحديدي يكشف سبب فرمان صالح سليم ضده

عمرو الحديدي نجم
عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، سبب غضب الكابتن صالح سليم منه، قائلا: الكابتن صالح سليم قرر إعارتي سنة للسعودية بسبب خبر نشر في الصحف تحت عنوان الزمالك يخطف نجم الأهلي، وشعرت بغضب وحزن الكابتن صالح وأكدت له عدم صحة الخبر".

تابع الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :"طلبت من الكابتن صالح سليم الانتقال لنادي الزقازيق للعب تحت قيادة الكابتن أنور سلامة لأنه سبب انتقالي للنادي الأهلي، لافتا إلى أن جماهير الشرقية كانت تعشقه مثل الخطيب".

وعلق نجم النادي الأهلي السابق، على انتقاله من عزل المحلة إلى النادي الأهلي قائلا: كنت في مدرسة ميري بمصاريف مجانية وانتقلت إلى مدرسة ناشونال بمواصفات عالمية.
 

عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق الكابتن صالح سليم