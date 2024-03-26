أعضاء مجلس الزمالك يساندون اللاعبين قبل مواجهة فيوتشر

حرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو أدهم، أحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي، على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم التي جرت مساء اليوم على أرضية ملعب النادي، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأتي حضورهم بهدف دعم اللاعبين وتشجيعهم قبل المباراة الهامة ضد مودرن فيوتشر في إطار بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وعبر أعضاء المجلس عن اهتمامهم بمتابعة التحضيرات للمباراة وضمان جاهزية الفريق بشكل كامل، حيث قاموا بالتأكد من الترتيبات والاستعدادات التي قام بها عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفريق، معبرين عن ثقتهم في قدرة الفريق على تحقيق النتائج الإيجابية في المباراة القادمة وتحقيق التأهل للدور التالي من البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.