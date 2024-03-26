وجعت قلبي.. نجم الأهلي السابق ينهار على الهواء

دخل عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق في نوبة بكاء على الهواء، إثر عرض صورة والده الراحل، قائلا: وجعت قلبي، أبويا كان راجل غلبان قوي".



وأضاف الحديدي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عشت طفولة بريئة جدا ولا يمكن الاستغناء عن ذكريات تلك المرحلة من حياة الإنسان لأننا نكتسب من خلال العديد من الخبرات المختلفة".



تابع نجم النادي الأهلي السابق، :"الكورة هي رقم واحد في حياتي وكل ذكرياتي السعيدة تتعلق بحصولي على البطولات وصعودي على منصات التتويج.

